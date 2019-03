Syriërs voelen zich hier wél veilig en willen niet terug naar Syrië

Video Eus bezoekt PVV’er light: Op elke Kamerzetel een leugende­tec­tor

10:36 Brieven van lezers, boos op het nieuws of het juist roerend eens met wat deze krant schrijft. We ontvangen ze elke dag. Een bloemlezing van wat onze lezer bezighoudt, siert dagelijks de brievenpagina. Columnist Özcan Akyol vraagt zich in de videoreeks Brieven met Eus af wat krantenlezers ertoe brengt hun woede of passie van zich af te schrijven. Vandaag is hij op bezoek bij Carel Pronk die een rigoureuze oplossing heeft voor ‘de leugens van Rutte’.