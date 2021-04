Syrische asielzoeker moet lang de cel in voor oorlogsmisdaad: het vernederen van lijken

De Syrische asielzoeker Ahmad al Y. moet zes jaar de cel in voor oorlogsmisdaden. Hij heeft tijdens de Syrische burgeroorlog lijken van gesneuvelde tegenstanders vernederd door er tegen aan te schoppen en was lid van een terroristische organisatie, oordeelde de rechtbank Den Haag vanmiddag.

Al Y. werd in 2019 opgepakt toen hij zich als asielzoeker meldde in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij bleek internationaal gesignaleerd te staan als verdachte van oorlogsmisdaden. De Syriër was in 2015 een commandant van de strijdgroep Ahrar al-Sham, een van de partijen die tegen president Assad vocht. Op een video die op YouTube werd geplaatst is te zien hoe Al Y. bij de lichamen van enkele gedode mannen staat. De Syriër scheldt de lichamen uit voor ‘honden’ en ‘karkassen van Assad'. Ook schopt hij tegen de levenloze lichamen.



Dat vernederen van lijken wordt gezien als oorlogsmisdaad. Het zou zijn gebeurd in 2015, rond de strijd om de Al Ghab-vlakte in Syrië, in de buurt van de plaats Hama.

Op een andere video is Al Y. (gewapend en in gevechtskleding) te zien naast een gevangen genomen militair, terwijl die persoon wordt ondervraagd door andere gewapende mannen. Omdat ook die video op YouTube is gezet, geldt dat ook als een oorlogsmisdrijf: het onmenslievend behandelen van een gevangene.

Daar komt nog bij dat de Syriër op dat moment lid was van Ahrar al-Sham, die groepering wordt door het Openbaar Ministerie als een terroristische organisatie gezien. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand 10 jaar cel tegen Al Y. , maar de rechtbank houdt het op 6 jaar. ,,De reden hiervoor is dat de verdachte geen uitreiziger is, maar een Syriër die woonde in het gebied waar vijandelijkheden plaatsvonden. Ahar al-Sham is bovendien weliswaar een terroristische organisatie, maar de schaal waarop de organisatie misdaden begaat is kleiner dan van veel andere groeperingen zoals Islamitische Staat", aldus de rechtbank.

Betrapt

Justitie kwam op het spoor van Al Y. omdat hij eind 2015 over de video's opschept tegen een andere Syriër. Dat gebeurt dan nog in een azc in Duitsland. De tweede Syriër stapt naar de Duitse politie en legt een verklaring af. Al Y. is dan al weer uit Duitsland vertrokken (waarschijnlijk naar Turkije) en ontspringt daarmee de dans. Als hij zich echter in oktober 2019 in het azc in Ter Apel meldt, loopt hij alsnog tegen de lamp.

Omdat Justitie vanwege de nog lopende oorlog zelf geen onderzoek kan doen in Syrië, heeft het samengewerkt met een Syrische mensenrechtenorganisatie. Medewerkers van die organisatie zijn met een afbeelding uit de video naar de dorpen gegaan waar Al Y. vandaan komt. Drie dorpsbewoners stelden dat Al Y. de man in de video is.

Meer Syriërs

Al Y. is niet de enige Syrische asielzoeker in Nederland die wordt beschuldigd van het lidmaatschap van een terroristische organisatie of van oorlogsmisdrijven die zijn gepleegd in de bloederige burgeroorlog in het land. Er loopt onder meer nog een zaak tegen Ahmad al K. , die jarenlang in het Zeeuwse Kapelle woonde. Al K. zou in Syrië betrokken zijn geweest bij executies van militairen van Assad.