Syrische asielzoeker opgepakt in Kerkrade, zou oorlogsmisdaden voor Assad-regime hebben gepleegd

De Nederlandse politie heeft vandaag in Kerkrade een Syrische asielzoeker aangehouden op verdenking van het plegen van oorlogsmisdrijven in de Syrische burgeroorlog. Het is voor het eerst dat er hier een Syriër wordt aangehouden die lid zou zijn geweest van een militie verbonden aan het regime van de Syrische president Assad.

De Syriër (34) kwam in 2020 naar Nederland en kreeg hier asiel. Nu blijkt dat hij, volgens het Openbaar Ministerie, mogelijk betrokken is geweest bij oorlogsmisdrijven in Syrië in 2013. De man zou betrokken zijn geweest bij de gewelddadige arrestatie van een burger die daarna in de gevangenis is gemarteld.

Pro-Assad-militie

Volgens Justitie hoorde de verdachte bij de Liwa al-Quds-militie. ‘Die groepering werkte in Syrië nauw samen met de Syrische inlichtingendienst en het daar ook aanwezige Russische leger’, schrijft het OM. ‘In januari 2013 zou de verdachte samen met andere leden van zijn eenheid, de Syrische militaire veiligheidsdienst en de inlichtingendienst van de luchtmacht in het al-Nayrab-kamp een burger in diens woning hebben opgepakt. De burger werd tijdens de arrestatie mishandeld en later naar een gevangenis van de Syrische luchtmacht-inlichtingendienst gebracht, waar hij gefolterd zou zijn.’ Het al-Nayrab-kamp ligt bij de stad Aleppo.

20 jaar cel

Er is de afgelopen jaren al een handvol Syrische asielzoekers in Nederland aangehouden op verdenking van het plegen van oorlogsmisdrijven in hun thuisland. Tot nu toe ging het daarbij altijd om mannen die vochten voor (jihadistische) milities die streden tegen het regime van president Assad. Zo moest Ahmad al K. 20 jaar de cel in omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de executie van een gevangen genomen Syrische soldaat.

Het is nu voor het eerst dat het Team Internationale Misdrijven van de politie een verdachte heeft opgepakt die mee zou hebben gevochten aan de kant van het regime. Er zijn al langer aanwijzingen dat onder de Syrische asielzoekers in Nederland ook mannen zitten die deel uitmaakten van de gevreesde pro-Assad-milities in dat land. De meeste slachtoffers in de Syrische burgeroorlog zijn gemaakt door het leger van Assad of daaraan gelieerde milities.