Sywert, ik hoop dat de miljoenen het schandaal waard waren

Commenta­tor Van Lienden hield 9 miljoen euro over aan mondkapjes­han­del

18:15 Politiek commentator, activist en lobbyist Sywert van Lienden hield negen miljoen euro over aan de mega-mondkapdeal die hij voor honderd miljoen euro met de overheid sloot. Zijn zakenpartners streken meer dan 5 miljoen euro op. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM). Van Lienden blijkt daarmee toch fors te hebben verdiend aan de handel in beschermingsmiddelen. Van Lienden weigerde daar wekenlang duidelijkheid over te verschaffen.