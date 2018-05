T-Mobile moet 'gratis' telefoon terugbetalen

Weekje zonvakan­tie blijkt geboekt met spookvluch­ten: reistijd 46 uur

4 mei Even lekker naar de zon, dachten Minouk Timmers (43) en haar vriend Mark Rijpma (46). Hun all-inclusive reis naar Hurghada in Egypte blijkt te zijn geboekt met spookvluchten. ,,De heenweg duurde 30 uur, de terugvlucht gaat 16 uur duren. We zijn gewoon opgelicht.''