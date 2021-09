Taakstraf en voorwaardelijk cel voor Bryan Roy: hij vindt dat Rutte echt moet worden geëxecuteerd

rechtszaak Spoedopera­tie na harde tackle op voetbal­veld, dader vrijuit: 'Hij zei: ik pak jou nog wel’

29 september Een 25-jarige amateurvoetballer is in hoger beroep vrijgesproken van zware mishandeling nadat hij tijdens een voetbalwedstrijd een tegenstander hard onderuit had gehaald door middel van een sliding. Het slachtoffer liep als gevolg van de overtreding een enkelfractuur en afgescheurde enkelbanden op. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was het niet de bedoeling van de verdachte om zijn tegenstander het ziekenhuis in te schoppen.