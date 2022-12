Taakstraf voor ex-profrenner Pieter Weening wegens bedreiging en mishandeling

Zuster Gertrudis Hoe Nederland­se non (89) de adoptiewe­reld in rolde en nu onder vuur ligt: ‘Was niet mijn bedoeling’

Zuster Gertrudis (89) regelde voor zeker honderd Chileense kinderen een adoptie in Nederland. Nu wordt ze beschuldigd van malafide praktijken. Hoe de Nederlandse non in Chili terechtkwam en ongepland de adoptiewereld in rolde.

8 december