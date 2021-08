Taakstraf voor veroorzaken fataal speedbootongeluk bij Zoutelande waarbij Mirthe (15) om leven kwam

De rechtbank stelt in het vonnis dat het ongeluk is veroorzaakt door snel, onvoorzichtig en onoplettend varen. De man is met een te hoge snelheid weggevaren en had daardoor onvoldoende zicht op wat er om hem heen op het water gebeurde, aldus de rechtbank. Het was die dag enorm druk op het strand en F. moest dus weten dat er zwemmers en andere recreanten in het water aanwezig konden zijn.