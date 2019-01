‘Takkenwerk’ leukste bedrijfsnaam van 2018

Loterijwin­naar overleefde liquidatie en valt nu twee keer in de prijzen

13:16 GLIMMEN/UBBERGEN - De man die samen met zijn vrouw flink in de prijzen viel bij de Postcodeloterij blijkt de voormalige lijfwacht van horecatycoon Sjoerd Kooistra te zijn. Juan Knoppel overleefde in 2002 een aanslag op zijn leven. Zijn vrouw is de nicht en de voormalige rechterhand van de inmiddels overleden Kooistra, die voor zijn overlijden in Ubbergen woonde en horecazaken in Nijmegen exploiteerde. Het stel won onlangs twee geldprijzen.