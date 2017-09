Tas met euthanasieset aan voordeur plaatst politie voor raadsel

Een euthanasieset in een plastic tas van een apotheek zet de Rotterdamse politie voor een raadsel. Een wijkbewoner in Rotterdam-West deed een paar dagen terug vroeg in de ochtend de bizarre vondst en schakelde de wijkagent in. De dodelijke medicatie was nog niet gebruikt.

De politie heeft inmiddels uitgevonden dat de apotheek geen enkele blaam treft. ,,De medicatie is ruim een jaar geleden uitgeleverd en is dus niet door een apotheker of een bezorgdienst aan de deur gehangen’’, aldus een politiewoordvoerder. Hoe de vork wel in de steel steekt, wordt nu uitgezocht. ,,Het kan alles zijn, een onschuldig voorval, een misplaatste grap, wie weet.’’ De man waar de medicatie voor bedoeld was, is een jaar geleden al overleden.

De betrokken wijkagent, Wilco Berenschot, laat in een berichtje op Twitter weten dat hij in de 11 jaar dat hij op straat is, nog nooit zo’n bizarre vondst is tegengekomen. Om de wereld te laten zien wat een wijkagent zoal meemaakt, heeft Berenschot het voorval op de berichtendienst geplaatst.

Artsen en apothekers hebben in Nederland duidelijk afspraken gemaakt over het afleveren en bewaren ven euthanasiesets. Volgens de richtlijnen wordt de set uitsluitend door de apotheker rechtstreeks aan een arts gegeven. Na afloop worden niet gebruikte middelen, of andere restanten, weer teruggebracht naar de apotheek. Samen vullen de arts en apotheker dan een evaluatieformulier is. De politie probeert zicht te krijgen op wat er hier misging.

Wilco Berenschot on Twitter onderzoek onbekende heeft het setje naar ruim n jaar na het uitgeven van euthanasieset, aan de deur gehangen. Raadsel, morgen verder. (2)