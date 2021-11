Taser nieuw middel van de politie: met stroomstootwapen dreigen is vaak al genoeg

Kind én Maxi-Cosi uit auto geslingerd bij ongeluk in Dordrecht: ‘Kindje was aanspreek­baar’

Een piepjong kindje is ernstig gewond geraakt bij een bizar auto-ongeluk in Dordrecht. Nadat twee auto's op de Baanhoekweg op elkaar botsten werd de Maxi-Cosi én het jonge kindje dat daarin zat uit een van de auto's geslingerd. Vervolgens kwam de baby nóg eens in aanraking met een voertuig.

21 november