Tata Steel gaat sneller uitstoot schadelijke stoffen aan banden leggen, afspraken met provincie

Jong gezin raakt alles kwijt door fatale brand bij buren: ‘Klap komt hard aan’

Het slachtoffer van de fatale woningbrand, zondagochtend in het Brabantse Dongen, is een 29-jarige Poolse vrouw. Een 22-jarige landgenote ligt nog in het ziekenhuis, meldt de politie. Door de brand aan de Kardinaal van Rossumstraat raakten ten minste zes mensen gewond. De brand brak rond 04.45 uur uit en was tegen het einde van de ochtend geblust. Bewoners van het pand wisten onder meer via het dak naar buiten te vluchten.

30 november