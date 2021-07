Tata Steel was al gewaarschuwd voor ‘zwarte sneeuw’ en bekende schuld, maar verzet zich tegen dwangsom

Staalproducent Tata Steel bij IJmuiden was al meerdere keren gewaarschuwd voor de weersomstandigheden, voordat in februari van dit jaar kolengruis wegwaaide van het terrein waardoor de omgeving onder een laag zwarte sneeuw kwam te liggen. Tata heeft de fout ook erkend, maar verzet zich tegen een op handen zijnde dwangsom van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Foto's van de zwarte sneeuw zorgden in de eerste helft van februari van dit jaar voor veel ophef. Ineens was de vervuiling die via het bedrijf in de lucht terecht komt, zeer zichtbaar. De zwarte sneeuw werd veroorzaakt door een fout van het staalbedrijf zelf, bevestigde een woordvoerder enkele dagen later. Tata stelde dat een kolenberg verkeerd was afgedekt.

Tata Steel dekt kolenbergen bij harde wind altijd af met een laag papierpulp, vertelde die woordvoerder. Bij een van de kolenbergen was de laag niet volledig dekkend aangebracht, waardoor het kolengruis kon verwaaien.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil Tata voortaan via een dwangsom dwingen op tijd maatregelen te nemen, bevestigt een woordvoerster van de dienst. Tata was namelijk al meerdere keren gewaarschuwd door de dienst dat dit kon gaan gebeuren, gezien de weersvoorspellingen van toen. Ondanks dat ging het toch weer mis. De Omgevingsdienst heeft nu een conceptversie van een ‘last onder dwangsom’ (LOD) klaarliggen om Tata voortaan te dwingen wél de juiste maatregelen te nemen als dat nodig wordt geacht. Opmerkelijk is dat Tata zich - ondanks de eerdere schuldbekentenis - verzet tegen de dwangsom.

De Omgevingsdienst kan de LOD eventueel aanpassen, maar is vast van plan die wel gewoon op te leggen. Mocht Tata dan blijvend bezwaar maken, kan dat uiteindelijk tot een gang naar de rechter leiden.

Tata is het laatste jaar vaak in het nieuws vanwege mogelijke vervuiling. Advocaat Bénédicte Ficq deed namens omwonenden aangifte tegen het bedrijf omdat het bewust ‘stoffen in de bodem, lucht of oppervlaktewater zou brengen’ die een gevaar zijn voor de volksgezondheid.’ In de regio rond Tata Steel komen veel meer specifieke gezondheidsklachten voor dan elders in Nederland, meldde het RIVM in april van dit jaar na onderzoek onder huisartsen en GGD’s.

