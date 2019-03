Taxichauffeur neemt kinderen mee naar huis, zonder verkeerde bedoelingen. Mag dat?

Hiddema en Nanninga (FvD) zien af van Statenze­tels

14:53 Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie wordt geen lid van de Provinciale Staten. Hij werd vorige week zowel in Friesland als in Limburg met voorkeursstemmen gekozen, maar hij heeft besloten om af te zien van beide zetels. Ook Annabel Nanninga is niet van plan te verhuizen naar Utrecht, waar ze werd gekozen.