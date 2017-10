'Taxichauffeurs in Nederland krijgen er 3 procent loon bij'

UPDATE Echtpaar (81 en 61) gearresteerd in Gennep wegens miljoenenfraude

13:38 GENNEP - Een 81-jarige man en zijn 61-jarige echtgenote zijn in Gennep aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrift en illegaal bankieren. Er is voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op onder meer Chinese kunst, auto's, een Frans vakantiepark, een villa in Duitsland en een jachthaven in Nederland.