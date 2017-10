Taxichauffeurs krijgen er na staking 3 procent loon bij

Chauffeur Dick Harbers (54) uit Rijssen, werkzaam bij Taxi Baan in zijn woonplaats, was één van de stakers en hoorde het nieuws als één van de eersten. Hij is uiteraard blij. ,,Ik ben net weer thuis en kreeg het goede nieuws binnen via WhatsApp. Uiteindelijk is het dus nog heel snel gegaan.''

Minke Jansma, bestuurslid van FNV Taxi, is eveneens opgetogen. ,,Vanochtend werd voor het eerst in 25 jaar door taxichauffeurs gestaakt. En met succes! Zo’n 100 chauffeurs verzamelden zich in Heteren, waar werkgevers vergaderden over de vastgelopen cao-onderhandelingen. Na afloop van de actie hebben we alsnog dit principeakkoord bereikt.''

Vanaf 2018