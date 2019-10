‘Taxichauffeurs Schiphol betaalden smeergeld aan hoofdagent’

Taxichauffeurs op Schiphol moesten de afgelopen jaren heimelijk duizenden euro’s contant betalen om te mogen rijden vanaf de luchthaven. De directeur van het taxibedrijf waaraan ze betaalden, was tegelijkertijd hoofdagent in Amsterdam. Dat schrijft NRC op basis van gesprekken met zestig betrokkenen.

De krant schrijft dat hun beweringen overeenkomen met e-mails, documenten en geluidsopnames waarover NRC beschikt. Chauffeurs zouden per persoon 5000 euro of meer aan vertegenwoordigers van het bedrijf SchipholTaxi hebben betaald. SchipholTaxi is een van de drie bedrijven waarmee de luchthaven een contract heeft.

BIOS Groep is een van de andere twee bedrijven waarmee Schiphol afspraken heeft gemaakt. Vorig jaar zouden sommige chauffeurs bijna 15.000 euro hebben betaald om met een taxibusje BIOS Groep te mogen rijden.

Het geld moest op straat in Amsterdam-West contant in een envelop worden betaald aan de mensen van de bedrijven. Kort daarop hoorden ze dan dat ze waren uitgekozen om op Schiphol te mogen rijden.

De politie en Belastingdienst zouden niets hebben gedaan met de meldingen van deze betalingen aan de agent, die carrière maakte en uiteindelijk hoofdagent werd op het bureau Lijnbaansgracht in Amsterdam. Het is agenten van de Amsterdamse politie verboden om nevenfuncties in de taxiwereld te hebben.