Taxichauffeurs somber over hun toekomst: 'Taxirit wordt onbetaalbaar'

Eén van hen, Ishfaq Hussain, werkt tien jaar als taxichauffeur in de Maasstad. Hij baalt als een stekker van de stevige stijging. ,,Er is te veel concurrentie en als een taxirit weer duurder wordt, krijgen we nog minder klanten. Zo worden we voor veel mensen onbetaalbaar. Soms hebben we drie uur niks te doen, dat zal er niet beter op worden. Dat was wel anders toen ik hier in 2008 begon. Er reden niet alleen veel minder taxi's rond, maar we hadden ook nooit van diensten als Uber gehoord. Tja, die tijd komt niet meer terug. In Nederland moet je flink dokken voor onze service."