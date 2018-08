Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster

De verkrachting vond op 6 mei van dit jaar plaats bij het dagactiviteitencentrum op het terrein van de kliniek in Oostrum. De man zou de medewerkster daarbij ook mishandeld hebben. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden gebracht.



De verdachte, de 31-jarige Jacobus P., zit momenteel in een speciale afdeling voor psychiatrische patiënten in het huis van bewaring in Zwolle. Hij zat daarvoor al zes jaar in de Rooyse Wissel in verband met een oude strafzaak. Volgens zijn advocaat was dat niet vanwege een zedendelict, maar zat hij vast voor een geweldsdelict. Hij zat in het eindtraject van zijn behandeling.



Over de vraag of er daadwerkelijk sprake is van verkrachting of aanranding bestaat volgens de raadsman weinig discussie. ,,Alles wijst op een verkrachting.'' P. zei zelf vandaag voor de rechtbank dat 'dit niet had mogen gebeuren'.



In twee psychologische en psychiatrische rapporten over de 31-jarige tbs'er staat dat het risico groot is dat hij in herhaling valt.