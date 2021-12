Tbs met dwangverpleging geëist tegen zwakbegaafde schizofrene Almelose overvaller

ALMELO - Hedi T. (23) uit Almelo pleegde 13 april in korte tijd drie overvallen in zijn woonplaats. Officier van justitie Sandra Leusink vreest dat de al vaker voor overvallen veroordeelde T. zonder een verplichte behandeling opnieuw toeslaat. Ze eiste daarom een tbs met dwangverpleging tegen T.

Drie winkels in het centrum van Almelo overviel een verward ogende T. Gewapend met een groot vleesmes eiste hij geld. Een jonge medewerker van één van de winkels was zo bang dat hij over de toonbank sprong en het hazenpad koos. Uiteindelijk kreeg T. in de laatste winkel geld, maar niet veel later werd hij op aanwijzen van een getuige aangehouden. Zijn herkenning was niet moeilijk, want T. droeg in de winkel niet het verplichte mondkapje...

Psychose

Politiemensen die de Almeloër aanhielden vermoedden dat hij in een psychose verkeerde. Op de speciale afdeling voor mensen met een psychische stoornis van de gevangenis ging ook niet alles goed. T. dacht dat iemand het op hem had voorzien en hem probeerde te vergiftigen. Om het gif uit zijn lijf te krijgen dronk hij onvoorstelbare grote hoeveelheden water. Zoveel dat hij zelfs voor zijn eigen gezondheid enkele dagen in de isolatie ging. Ook is T. ervan overtuigd longkanker te hebben.

Gedragsdeskundigen zijn bezorgd over de psychische toestand van de Almeloër. Zij zien een zwakbegaafde man met schizofrene eigenschappen, die bovendien geen enkel inzicht in zijn ziektebeeld heeft. En dat betekent dat de kans dat T. opnieuw met een mes in de hand een winkel overvalt groot is. De enige oplossing is een langdurige, verplichte behandeling. Maar T. begreep er op de rechtbank niets van. „Ik snap niet hoe ze bij die conclusie komen” zei hij. „Daar krijg ik maar geen goede uitleg van.”

De rechtbank doet op 29 december uitspraak.