Tbs met dwangverpleging voor schizofrene vluchteling die 18-jarige Rik doodstak

Vrijspraak voor medever­dach­ten afpersings­zaak De Groot: 'Dit is teleurstel­lend'

21 januari HEDEL/ ARNHEM - De drie medeverdachten in de geruchtmakende afpersing rond de Hedelse fruithandel De Groot zijn vrijgesproken. De rechtbank achtte niet, of onvoldoende, bewezen dat de betrokkenen precies wisten waar ze zich mee in hadden gelaten. Het OM had eerder nog celstraffen en een taakstraf geëist.