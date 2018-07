'Te warm? Vorig jaar was het in Córdoba 47 graden'

In 2017 boekten de Nederlanders een recordaantal van 19 miljoen reizen naar het buitenland. Vaak op zoek naar de zon die in eigen land soms zo schaars is, of grillig. Maar nu hij al wekenlang het bestaan verlicht, is het ook weer niet goed. Is er ongerustheid. Het verlangen naar een bui.



Wat klagen we? De regen is er voor het voorjaar en vooral de herfst, de kou voor de winter. En wat is warm? Dagelijks ergens tussen de 20 en 30 graden is een heerlijke temperatuur. Geen noodzaak om, nu de eerste schoolvakanties zijn begonnen, elders de zon op te zoeken.



O... te droog? Te warm? Ach. Vorig jaar rond deze tijd was het in het Spaanse Córdoba 47 graden. In Valladolid had het al honderd dagen achtereen niet geregend. Pas afgelopen winter kwam er een einde aan een recorddroogte van meer dan een jaar in de meeste delen van Spanje. Het gras in mijn tuin is elke zomer geel; er valt niet tegenop te sproeien. Ik wacht geduldig tot de herfstbuien het gazon weer groen kleuren.