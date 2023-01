Te weinig elektriciteit dreigt op Veluwe: zeven gemeenten vragen dringend om hulp

Man (51) aangehou­den na dood tweeling­broer: politie gaat uit van misdrijf

De 51-jarige ’s-Gravenzander die deze week dood werd aangetroffen in zijn appartement, is volgens de politie slachtoffer van een misdrijf. Zijn tweelingbroer en huisgenoot is donderdag aangehouden als verdachte.

26 januari