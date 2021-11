Tegen nog eens zes mannen is cel geëist voor seks met minderjarig meisje

De politie spoorde 21 klanten van het meisje op, tegen wie het Openbaar Ministerie in 18 gevallen om onvoorwaardelijke celstraffen van minstens een week vroeg.



Het meisje had op vrijwillige basis seks met haar klanten. Desalniettemin moesten de mannen zich volgens de officier van justitie ervan vergewissen dat het meisje meerderjarig was. Een enkeling vroeg wel naar haar leeftijd, maar nam genoegen met haar antwoord dat ze 21 jaar was.

De politie kwam de illegale seks in 2019 op het spoor via een advertentie van het meisje op sexjobs.nl. De politie betrapte haar in een hotel in Eindhoven door een nepafspraak te maken. Op haar telefoon vond de politie gegevens van de verdachten.

Verdachten ontkennen

Enkele mannen hielden in de rechtbank vol dat ze geen betaalde seks hadden gehad. Een Udenaar had het meisje - jonger dan zijn eigen dochter - leren kennen via Tinder. Seks hadden ze volgens hem nooit gehad. Die erotische praat via WhatsApp was slechts een spannend rollenspel. Oké, hij had het meisje ook opgepikt op het station en meegenomen naar een Love Hotel in Eindhoven.

Daar kun je ‘stiekem daten’ en zijn kamers per uur te huur. Maar daar was hij niet binnen geweest. Nou ja, hij had er misschien een kleine rondleiding gehad. „Maar geen seks.”

Een man uit Geldrop vroeg het meisje juist naar zijn huis te komen. Op het moment suprême ontdekte hij echter dat hij haar niet kon betalen: „Mijn ouders zaten in het buitenland en die moest ik die dag mijn laatste geld sturen”, beweerde hij. Dus stuurde hij haar weg. Maar waarom zat hij dan nog tot een minuut voordat zij arriveerde met haar te appen, zonder te melden dat zijn geld op was? De man kon het de rechters niet uitleggen.

Ook een derde klant hield bij hoog en laag vol dat hij niet had betaald voor seks met het minderjarige meisje. De Tilburger gaf toe dat hij een afspraak maakte en een hotelkamer boekte. Maar toen het meisje daar binnenliep, knapte hij af. Hij ontdekte dat ze had gelogen over haar Marokkaanse roots en dus zag hij af van seks. Wat hadden ze dan een half uur lang gedaan op de hotelkamer? „Gepraat. Ze vroeg of ze mocht wachten tot ze haar volgende afspraak had”, vertelde de man.

Een eventuele veroordeling zou de Tilburger, die Rechten had gestudeerd, flink in de problemen brengen. ,,Heel mijn toekomst als jurist hangt hier vanaf”, vertelde hij. Andere verdachten raakten al hun baan in de zorg of bij de rijschool kwijt.

Vanwege de verdenking in deze zaak kunnen ze voorlopig geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Een veroordeling in de omvangrijke prostitutiezaak zou voor hen desastreus zijn. Dat willen ze dan ook kost wat kost voorkomen.

Chauffeurs

Vorige week en maandag stonden 19 mannen voor de rechter. Drie van hen brachten het meisje naar haar seksafspraken. Tegen hen werden celstraffen van tien tot twintig maanden en werkstraffen geëist. Vijftien klanten die betaalden voor die seks hoorden strafeisen van een week tot drie maanden onvoorwaardelijk. Eén verdachte had alleen kinderpornografische opnames van het meisje gemaakt en voor hem werd een werkstraf van 80 uur gevraagd.

Valkenburgse zedenzaak

In een vergelijkbare eerdere grote zedenzaak, de Valkenburgse zedenzaak uit 2015, kwamen mannen die seks hadden met een minderjarig meisje er grotendeels vanaf met een celstraf van een dag een werkstraf. In die zaak ging het om seks op onvrijwillige basis. ,,Gebleken is dat daar geen preventieve werking van uitgaat”, meende de officier van justitie. ,,Te veel mannen hadden daarna nog bewust seks met een minderjarige tegen betaling en namen daarbij het risico op een korte celstraf voor lief.”

In deze zaak verschijnen nog twee klanten op een later tijdstip voor de rechter. Die doet op 23 december uitspraak in de al behandelde zaken.