Tegenstanders zien op tegen boottocht en willen niet voetballen op Vlieland: ‘Heel frustrerend’

Bestuurslid Cees Visser van de Vlielandse Sportvereniging '31 somt de redenen die tegenstanders gaven om niet naar Vlieland te komen even op. ,,Coronabesmettingen, een trainingskamp in het buitenland, blessures, een kater... Het zijn de meest uiteenlopende verklaringen. Er zal heus weleens een team bij zitten dat echt niet kan, maar zo vaak? Dat geloven we eigenlijk niet.”

In de stand van de competitie is duidelijk het effect zichtbaar van de afzeggingen. Waar de meeste teams 16 of 17 wedstrijden gespeeld hebben, en het vierde elftal van VV Oosterlittens zelfs al 19, staat VSV’31 nog op 13. ,,Een paar weken geleden waren het er zelfs nog maar 10, toen stond een ander elftal al op 18. Als ik realistisch ben, denk ik niet dat we al deze wedstrijden nog gaan inhalen.”

De stand in de competitie, verhaal gaat hieronder verder:

Volledig scherm De stand in de competitie. © KNVB

Tegenstanders die op het eiland moeten spelen, zijn een hele dag kwijt. De overtocht vanuit Harlingen duurt een uur tot anderhalf uur, enkele reis. Daar komt dan ook nog de rit naar Harlingen bij. ,,Veel teams hebben daar geen zin in, denk ik. Maar voor onze jongens is het heel frustrerend. Zij nemen elke twee weken de moeite om een zondag vrij te maken voor een uitwedstrijd op het vaste land en willen gewoon ballen. Veel spelers werken in het toerisme, het valt echt niet altijd mee om vrij te krijgen.”

Saamhorigheid

De problemen voor VSV'31 begonnen in het vorige seizoen. Toen stapte het eerste (en enige) elftal van de club over van de standaardcompetitie met eerste elftallen naar de reservecategorie, waar het niveau wat lager is en waarin veel lagere elftallen actief zijn. Dat was overigens niet zonder reden: in de hogere klasse was Vlieland kanonnenvoer. Zo was er een seizoen waarin de club alle wedstrijden verloor, met een doelsaldo van 0 doelpunten voor en 111 tegen.

Wedstrijdsecretaris Visser: ,,In de reservecompetitie is de drempel om een wedstrijd af te zeggen toch een stuk lager. De KNVB gaat er ook heel soepel mee om.” De vraag is hoe het volgend seizoen verder moet. Visser filosofeert over een competitie met minder teams en wedstrijden, die dan wel echt allemaal gespeeld worden. ,,We hebben contact met de voetbalbond hierover, en met de clubs van de andere Waddeneilanden. Ook daar herkennen ze dit probleem.”

Quote Ik kan me best voorstel­len dat jongens zeggen: op deze manier hoeft het van mij niet

Voor een eiland als Vlieland is de voetbalclub juist heel belangrijk. De ambitie is om in de toekomst ook weer jeugdteams op de been te krijgen, die dan met dezelfde uitdagingen geconfronteerd zullen worden. ,,Nu hebben we in elke categorie net te weinig spelers, maar er zit flink wat aanwas aan te komen. Voor kinderen is het juist heel belangrijk om in een competitie te spelen tegen teams uit andere dorpen. Wij tegen de anderen, dat is goed voor de saamhorigheid. Echt heel anders dan onderlinge partijtjes.”

Maar goed, eerst maar eens zien dat er volgend seizoen gevoetbald wordt, op Vlieland. ,,Ik kan me best voorstellen dat jongens zeggen: op deze manier hoeft het van mij niet.”

Volledig scherm Een van de afmeldingen. © VSV '31

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.