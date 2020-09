Tegenvaller bij jacht op medicijn: hoeveelheid antistoffen neemt snel af

Video Exoskelet beschermt ruggen militaire monteurs: ‘Wie fit binnenkomt, moet fit naar huis kunnen’

10 september Militaire monteurs van een kazerne in het Drentse Havelte gaan vanaf vandaag experimenteren met een exoskelet. Het moet een probleem oplossen dat jarenlang over het hoofd is gezien: rugklachten. „We investeren hier in ieders opleiding, dan moeten we onze mensen koesteren.”