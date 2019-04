Tekening van beroemde kunstenaar gevonden op rommelmarkt

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een portret van Sientje Tadema, een nicht van de kunstenaar, wat het museum volgens hoofd collecties Jos Taekema onder meer afleidt uit een stukje van een envelop dat in de lijst werd gevonden.



De Vlaamse rommelmarktbezoeker bezocht enkele jaren geleden de tentoonstelling over Alma-Tadema, waarmee het Fries Museum destijds een enorm succes boekte en zelfs een internationale prijs won. Hoewel de Belg eerst zijn licht opstak bij een veilinghuis, besloot hij toch de tekening aan te bieden aan de kunsttempel in Leeuwarden.



Conservator oude kunst Marlies Stoter onderzocht het werk en herkende de hand van Alma-Tadema (1836-1912), bekend om zijn voorstellingen uit de klassieke oudheid, aan de combinatie van zeer verfijnde lijntjes en sterk aangezette potloodlijnen in de donkere partijen van de tekening.



Het werk is vanaf zaterdag voor publiek te zien in het Fries Museum, dat al achttien schilderijen en zo’n negentig werken op papier van de oorspronkelijk uit Friesland afkomstige Alma-Tadema bezit.