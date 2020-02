Tekortkomingen in examens bij 60 van de 104 onderzochte scholen

update Explosief op industrie­ter­rein Vaassen veiligge­steld door EOD, mogelijk handgra­naat

15:01 Op een bedrijventerrein aan de Riezebosweg in Vaassen is een explosief gevonden in een auto. Dat zegt de politie Oost-Nederland. Het gaat mogelijk om een handgraat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld.