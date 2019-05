Telefoon Maureen (18) ontploft na voordragen van ‘indrukwekkend’ gedicht op de Dam

,,Het is een hele eer om daar voor zoveel mensen te mogen staan", zegt Maureen de volgende ochtend. ,,Toen ik op het bankje zat te wachten, was ik een beetje zenuwachtig. Maar toen ik naar voren liep was ik heel rustig en vond ik het leuk om te doen. Had echt totaal geen last van zenuwen. Voor de vorm keek ik een paar keer naar beneden, maar van het gedicht heb ik niets voorgelezen.”

Volledig scherm Maureen de Witte uit Emmeloord op de Dam in Amsterdam tijdens het voorlezen van haar gedicht. © Screenshot video

Opa

Maureen droeg het zelf geschreven gedicht Eén keer vaker... voor. Het gedicht gaat over haar opa die in de Tweede Wereldoorlog vocht voor de Nederlandse strijdkrachten. ,,Ik wilde de oorlog verbinden met het heden en dat kon mooi via mijn opa. Mensen zoals hij hebben ervoor gezorgd dat wij nu in vrijheid leven’’, zei Maureen eerder over de man die zij niet gekend heeft.

Het gedicht maakte indruk, blijkt uit reacties op sociale media. En de berichten die Maureen nog steeds krijgt. ,,Mijn telefoon ontploft. Op het moment sta je voor zó veel mensen en zie je niet aan het publiek wat ze vinden. Als je dan na afloop zulke reacties krijgt is dat héél mooi. Nu moet ik ze allemaal nog beantwoorden.”

Bevrijdingsconcert

Het schrijven, de aanloop naar de herdenking en het voordragen; Maureen kijkt terug op een ‘gave en mooie tijd'. Op zondagavond volgt het toetje. Vanuit een bootje mag ze met haar familie naar het Bevrijdingsconcert op de Amstel kijken: ,,Vooraf hadden we dat niet gedacht, maar het is heel leuk dat we ook dit mogen meemaken.”