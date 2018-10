De telefoons in het callcenter van het failliete Slotervaartziekenhuis staan roodgloeiend. Al tegen het lunchuur was er ruim 1300 keer gebeld, nu al drie keer zoveel als op een normale dag.

Op het callcenter werken vandaag non-stop zeven telefonistes. Onder hen zijn ook verpleegkundigen van de spoedeisende hulp die dinsdag al gesloten werd. ,,Wat moeten we anders?” Ze moeten de bezorgde patiënten vaak een antwoord schuldig blijven. ,,De meest gestelde vraag is: waar gaat mijn dokter naar toe, maar dat weten de dokters zelf ook niet,” zegt telefoniste Marga van Balken. ,,Andere vragen zijn: gaat mijn heup-, knie-, darmoperatie wel door? Waar moet ik straks naar toe? En hoe lang moet ik dan nog wachten op mijn behandeling? Maar wij weten dat ook niet niet.”



Tot aan het lunchuur is er al ruim 1300 keer gebeld. Normaal zijn dat er zo’n 400 op één dag en staan er zo’n drie tot vier mensen in de wacht. Vandaag zijn er constant 30, oplopend tot 62, wachtenden. Patiënten bellen snikkend op. ,,Wij houden het zelf ook niet droog,” vertelt verpleegkundig specialist Lies de Boorder van de bariatrie-afdeling. ,,Er was zelfs een patiënt die zei: ik weet dat de afspraken tot en met maandag doorgaan maar ik ben niet ernstig ziek. Dus wil je alsjeblieft mijn schaarse plekje bij de internist geven aan iemand die het nodig heeft. Ik schoot helemaal vol.”



Ook werd vandaag een patiënt verteld dat zijn darmoperatie komende maandag niet doorgaat. Boorder: ,,Hij heeft een darmtumor en dat wordt gezien als niet acute zorg. Je gaat niet binnen een paar weken dood. Maar die patiënt moet natuurlijk wel snel geholpen worden. Maar in welk ziekenhuis?”

Quote Ik sprak net een mevrouw die zei: we storten twintig miljoen naar Indonesië en deze mensen stuur je op straat. Verpleegkundige Slotervaartziekenhuis

30.000 afspraken

Het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft van de verzekeraars genoeg geld gekregen om het werk in de poliklinieken voorlopig voort te zetten, aldus een woordvoerder deze ochtend. Zeker nog in de maand november. Er staan nog 30.000 afspraken met 17.000 patiënten.

Op de toetsenborden in het callcenter ligt een briefje met een standaardantwoord aan de patiënt over afspraken op vrijdag 26 oktober of maandag 29 oktober. ,,Controledagen gaan wel door. Als u een afspraak na maandag heeft staan, dan wordt u spoedig geïnformeerd als uw afspraak niet doorgaat. Zonder tegenbericht gaat uw afspraak wel door.”

Een andere verpleegkundige, die zojuist wéér het gesprek met een onzekere patiënt heeft moeten beëindigen, zegt: ,,Mensen kunnen het niet bevatten. Ik sprak net een mevrouw die zei: we storten twintig miljoen naar Indonesië en deze mensen stuur je op straat? Soms bellen mensen alleen maar om te zeggen hoe erg ze het vinden dat het ziekenhuis sluit. Ze komen hier al zo lang.”

Op de toetsenborden in het callcenter ligt een briefje met een standaardantwoord aan de patiënt over afspraken op vrijdag 26 oktober of maandag 29 oktober.