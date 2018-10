Tennis kijken bij de familie Bertens: ‘Kom op Kiek, sla die winner. Je kunt het!’

Hans Bertens is de broer van Kiki's vader. Samen met zijn vrouw Leonie bezoekt hij regelmatig wedstrijden van zijn nicht, maar Singapore vonden ze toch wat te ver en te duur. ,,Haar ouders zijn er wel, net als haar vriend. Die is er altijd bij, want Remko zit in haar begeleidingsteam. Kiki is een echt familiemens, daarom is het weleens moeilijk als ze zo lang in het buitenland is. In september is haar neefje, het eerste kindje van haar zus, geboren. Kiki speelde in Zuid-Korea en kon niet wachten totdat ze daar klaar was en haar neefje kon zien. Toen ze terugkwam, is ze meteen vanaf het vliegveld naar haar zus gereden”, aldus Hans en Leonie.