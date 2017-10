Tent met peperdure paarden stort in: 'Nooit eerder meegemaakt'

Zelf is Geerink en zijn team met 11 paarden bij CSI Salland. ,,Wij stonden met onze dieren gelukkig niet in de tenten. Zij hebben er dus weinig van meegekregen.’’ De ruiter verwacht dan ook dat zijn dieren morgen geen last hebben van het hele voorval.



,,We mogen vandaag naar huis en morgen terugkomen. Maar dat is voor ons niet nodig. Ik denk dat een aantal anderen dat wel doet. Waarschijnlijk komt niet iedereen terug.’’ Heel gek vind Geerink dat niet. ,,Zoiets als dit heb ik nooit eerder meegemaakt. De mensen die met hun dieren in de tent stonden moeten flink geschrokken zijn.’’