'Terechte veroordeling voor moeder die dochter Sharleyne (8) van tiende verdieping gooide’

VIDEODe veroordeling van de moeder van de 8-jarige Sharleyne, die in 2015 van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen is gegooid, moet in stand blijven. Dat is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Doorgaans wordt zo'n advies opgevolgd. De veroordeelde moeder van het meisje is in cassatie gegaan tegen de bijna tien jaar cel die ze begin 2021 in hoger beroep kreeg van het gerechtshof in Leeuwarden.

De advocaat-generaal adviseert wel om de straf iets te verlagen vanwege de lange duur van de procedure omdat het hof het dossier te laat naar de Hoge Raad heeft gestuurd. Het zal, als dat gebeurt, waarschijnlijk om hooguit een paar maanden gaan.



De alweer bijna zeven jaar oude dood van de kleine Sharleyne houdt de gemoederen nog altijd bezig. Het gerechtshof veroordeelde de moeder tot een gevangenisstraf van 9 jaar en 9 maanden. Dat gebeurde nadat ze eerst in 2018 was vrijgesproken door de rechtbank in Assen. En die rechtszaak vond pas weer plaats nadat de vader van het meisje een artikel 12-procedure was gestart.



De moeder heeft altijd ontkend het meisje over de reling te hebben gegooid, vaak huilend tegenover de rechters. Hoe het kan dat het meisje viel, is daarom nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar volgens het hof móet de moeder haar wel hebben gegooid.

J. kon zich vanwege haar alcoholgebruik destijds ook niet alles even goed herinneren. Haar gedrag na de afgrijselijke val van het meisje was ook opvallend: ze leek er vandoor te willen gaan. In elk geval rende ze niet meteen naar haar dochter toe. J. had in die tijd diverse persoonlijke problemen. Een getuige hoorde vlak voor de val van het meisje een ruzie en een knal en een geluid ‘alsof er iets over de reling werd gegooid'. Andere getuigen zagen de vrouw op de galerij meteen na de val van het meisje.

Slaapwandelen of springen onaannemelijk

Het gerechtshof oordeelde dat het niet anders kan dan dat J. Sharleyne naar beneden heeft gegooid, of dat ze door toedoen van J. is gevallen. Voor een vooropgezet plan het kind te doden - en daarmee moord - zagen de rechters geen bewijs. Wel lijkt het erop dat J. en haar dochter ruzie hebben gehad. Het hof vond het niet aannemelijk dat het 8-jarige meisje zelf zou zijn gevallen, bijvoorbeeld door slaapwandelen, of dat ze zelf zou zijn gesprongen.

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onderaan een flat in Hoogeveen. Ze woonde met haar moeder op de tiende verdieping. Haar ouders waren gescheiden en hadden al jaren ruzie. De advocaat van J. is in cassatie gegaan omdat hij vindt dat doodslag door de moeder niet te bewijzen is.

De Hoge Raad doet 17 mei uitspraak over de cassatie.

‘Nooit twijfel gehad aan schuld’

Advocaat Sébas Diekstra, die de vader van Sharleyne bijstaat, laat in een eerste reactie weten dat het advies van de advocaat-generaal een hele opluchting voor zijn cliënt is. ,,Evenals het gerechtshof heeft mijn cliënt nooit enige twijfel gehad over de schuld van de moeder aan het doden van Sharleyne.’’ De advocaat van Hélène J., Paul van Jaarsveld, wil nog niet reageren.

Volgens de advocaat-generaal kan ook de toegekende vergoeding voor shockschade aan de vader (20.000 euro) in stand blijven.

