Terminaal zieke Sonja (71) had nog één wens: ‘Donderdag, donderdag, fluisterde ze’

Michelin­ster voor hun restaurant overvalt jonge eigenaren: ‘Begonnen met mosterd­soep en schnitzel’

Ze openden restaurant De Woage in het stadje Gramsbergen en kregen direct de pandemie voor hun kiezen. Jelle Jansen (33) en Corine Kleine (32) noemen het binnenslepen van hun eerste Michelinster ‘bizar’, na een moeilijke beginperiode. Van bakjes scheppen voor thuis, tot het omgooien van het menu: ,,We zijn blijven doen waar we blij van worden.”