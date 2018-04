Terrasje op terugweg vakantie werd Twents stel noodlottig in Münster

,,Hij is ondernemer, hij gaat wel vaker een paar daagjes weg met z'n vriendin, even uitblazen. Op de weg terug stopten ze nog even in Münster voor een terrasje. En daar is het misgegaan. Het is verschrikkelijk'', zegt zijn neef. ,,De familie houdt elkaar nu via een groepsapp op de hoogte, dus we kijken voortdurend of er nieuws is. Maar het is op dit moment erg spannend. We hopen steeds maar dat er eindelijk een positief berichtje op de telefoon komt. Twee maanden geleden is zijn moeder overleden, en vorig jaar is hij zijn zus verloren aan kanker. Het zijn donkere tijden voor de familie.''