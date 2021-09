Terreur en angst op homo-ontmoetingsplekken: ‘Hij rende voor zijn leven’

Vrouw met sjorbanden vastgebon­den aan bed, maar volgens ex was van verkrach­ting geen sprake

31 augustus Hij ging te ver toen hij zijn ex uit Nieuwleusen met sjorbanden in haar woonkamer vastbond. Maar van een verkrachting was absoluut geen sprake, zei de 26-jarige Frederick H. uit Zwolle vandaag tegen de rechters. De officier van justitie zag dat anders en eiste een celstraf.