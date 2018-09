Terreurverdachte blijkt voormalig kickbokskampioen

Een van de drie Brabanders die vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme, blijkt een voormalig kickbokskampioen. De mannen zouden gesproken hebben over het plegen van een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam.

De Brabanders werden in mei van dit jaar opgepakt op basis van een door de geheime dienst AIVD afgeluisterd gesprek in Oudenbosch. Vandaag moesten ze voorkomen voor de rechtbank Rotterdam in een voorbereidende zitting. De drie verdachten kregen vandaag te horen dat ze nog drie maanden vast blijven zitten.

Een van de drie verdachten blijkt een voormalig kickbokskampioen: de 37-jarige Aziz J. uit Roosendaal. Hij vocht voor Golden Glory Gym in Breda en is een voormalig WFCA Muay Thai Wereldkampioen. Hij zegt nu een carrière te hebben als 'mental coach' bij die boksschool. ,,Daarvoor vloog ik de wereld over, dat kunt u zien aan de selfies in het dossier. Nu is die carrière kapot gemaakt." Aziz zit al sinds mei vast op de Terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.

Het afgeluisterde gesprek, in het centrum van Oudenbosch in oktober 2016, is cruciaal in de zaak. Eerder werd de Rotterdammer Jaouad A. al veroordeeld tot vier jaar cel. Hij zou in het gesprek geopperd hebben een aanslag te plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam. Waarom hij dat zou willen doen, bleef onduidelijk. Bij hem thuis werd wel een kalasjnikov aangetroffen.

Blowmaatjes

Bij J. en zijn twee medeverdachten, twee broers uit Oudenbosch, werden geen wapens gevonden. Ze stellen ook helemaal niets met terreur te maken te hebben en kenden elkaar alleen omdat ze 'blowmaatjes waren'.

Hun advocaten hebben veel vragen bij het afgeluisterde gesprek. ,,Het wordt gevoerd op een toon en een plek die absoluut niet passen bij het voorbereiden van een aanslag", aldus advocaat André Seebregts. Het gesprek vindt plaats in het drukke centrum van Oudenbosch en de sfeer is 'meer die van kettingblowers', zei advocaat Bart Nooitgedagt.