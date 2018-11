Terreurverdachten trainden in vakantiepark onder toezicht politie

Leden van de opgerolde terreurgroep die een aanslag zou hebben voorbereid in Nederland, kregen een terrorisme-training op het vakantiepark in Weert waar ze eind september werden aangehouden. Die training bestond onder andere uit wapeninstructies.

Dat bevestigen bronnen aan deze website. De training had plaats op 27 september, later die de dag pakte de politie de groep op. Bij de bijeenkomst waren vier van de zeven verdachten aanwezig. Ook twee buitenlandse politie-infiltranten waren erbij. Zij deden zich voor als mensen die spullen konden leveren voor een aanslag. De undercoveragenten van de politie verzorgden de training. Vooraf was in de vakantiewoning afluisterapparatuur aangebracht. Na die training vonden politie en justitie het moment gekomen om de groep in te rekenen.

Handvuurwapens

Tijdens de training kregen de verdachten vijf handvuurwapens overhandigd door de politie-infiltranten. Ze ontvingen ook instructies over de werking van de wapens. Een bron stelt aan deze krant dat er niet daadwerkelijk is geschoten. De wapens waren onklaar gemaakt door de politie. Meerdere verdachten hadden op dat moment al aangegeven dat ze bereid waren mee te doen aan het plannen en uitvoeren van een aanslag.

Hardi N., een 34-jarige Iraakse-Nederlander, wordt gezien als hoofdverdachte. Hij is degene die door infiltranten werd benaderd en uiteindelijk met hen in zee ging. N. is een van de drie verdachten die eerder is veroordeeld omdat hij naar Syrië wilde reizen.

De advocaten van de verdachten willen niet reageren, het Openbaar Ministerie geeft ook geen toelichting.

De zeven verdachten werden op 27 september aan het einde van de middag in Arnhem en in Weert aangehouden. De vier verdachten die eerder in het vakantiehuisje waren, werden aangehouden op een parkeerkplaats in Weert aangehouden in een Frans huurbusje. Drie andere verdachten werden in en rond Arnhem opgepakt. Bij hun aanhouding waren de mannen in het bezit van vijf handvuurwapens, het gaat daarbij vermoedelijk om de wapens die hen door de politie geleverd zijn.

De zeven mannen worden er door Justitie van verdacht dat zij vergevorderd waren in het voorbereiden van een grote terroristische aanslag in Nederland. Een van de mogelijke doelwitten voor een aanslag in Nederland zou een Gay Pride in Nederland zijn geweest. Maar de verdachten hebben over meerdere mogelijke doelwitten gesproken.

Alle zeven verdachten komen oorspronkelijk uit de omgeving van Arnhem. Drie van hen zijn al eerder veroordeeld omdat ze probeerden naar Syrië te reizen en zich daar aan te sluiten bij een jihadistische groepering.