‘Terrorganzen’ die mensen aanvielen Harderwijk uitgezet

Twee ganzen die de afgelopen tijd in Harderwijk voortdurend mensen lastig vielen en bovendien jonge eendjes doodden, zijn ‘uitgezet’ in de polder. De Dierenambulance deed dat nadat buurtbewoners hun beklag gedaan hadden over de ganzen.

,,Ze vielen continue mensen aan. Het was een vervelende situatie. Ook werden de mensen 's nachts vaak uit hun slaap gehouden door de ganzen’’, vertelt Cor Lubbers, medewerker van de Dierenambulance. Het was Lubbers die donderdagmiddag een einde maakte aan het agressieve gedrag van de beesten, die zich ophielden in Harderwijk.

Lubbers kreeg het tweetal nog niet eens zo gemakkelijk te pakken. ,,Die beesten zijn best slim en die gingen een vijver in. Ik moest dus met een speciaal pak ook het water in. Gelukkig had ik ze vrij snel te pakken’’, zegt de Dierenambulance-man. Niet alleen waren de ganzen de schrik voor sommige bewoners, de afgelopen tijd hadden ze het ook nog eens gemunt op nesten met jonge eenden. ,,Ik hoorde verhalen dat ze geregeld rond liepen met dode kuikens in de bek. Dat is toch geen prettig gezicht.’’

Geen last