Terrorismeverdachte die zich bij Al Shabaab zou hebben aangesloten, weer op vrije voeten

Volgens de rechtbank zijn er niet voldoende ernstige bezwaren om S. langer vast te houden. De Nederlandse Somaliër werd eind maart opgepakt aan de Haagweg in Breda. Dat gebeurde in een woning waar al eerder een terrorismeverdachte woonde. Aweys S. (38) werd vorig jaar in Engeland tot 8 jaar cel veroordeeld omdat hij naar Syrië wilde reizen om zich bij IS aan te sluiten en omdat hij sprak over aanslagen op de Britse koningin. Ahmed S. zou een zoon zijn van Aweys, maar geen vast onderdeel uitmaken van het gezin dat nu nog aan de Haagweg woont. Hij verbleef meestal op een ander adres in Breda.