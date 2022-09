Terschelling in de ban van cranberry-oogst: ‘Lekker zuur en bitter, met een straffe smaak’

Sinds deze week sjouwen weer twintig eilanders op Terschelling dagelijks met tientallen kilo's zure cranberry's op hun schouders. De oogst is in volle gang. En hoe. De kwaliteit is top dit jaar.

,,Mijn cranberry-gevoel? Halverwege augustus begint het al te jeuken, want dan komt de oogst eraan. De spanning is hoeveel we eruit halen en wat dat operationeel betekent", vertelt directeur Hans van Keulen van Cranberry Terschelling, vanuit de winderige duinen van Koegelwick. Hij staat midden op Terschelling, zo'n 250 meter van zee en omringd door hardwerkende plukkers, allemaal geboren en getogen op het Waddeneiland zelf.

Zo'n 80.000 kilo cranberry's zullen dit jaar het eiland verlaten. Een stuk minder dan in 2021 (300.000 kilo), maar dat is vaak na een goed jaar. Toch is het boven verwachting. ,,We hebben in december een week vorst gehad, gevolgd door harde regens tot medio mei en daarna heel veel zon. Ideaal. Het zijn hele mooie grote rode bessen. Ze zijn lekker zuur en bitter, met een straffe smaak", aldus Van Keulen.

Met een jutezak op de schouder

Het is hard werken voor de eilanders. Drie vrouwen en zeventien mannen plukken dagelijks in de duinen verdeeld over het eiland met de hand cranberry's. Zij vangen die op in een speciale plukbak waarna de bessen in grote zakken verdwijnen. ,,Als je met veertig kilo bessen in een jutezak op je schouders kunt lopen vanuit de duinen naar de auto, dan ben je echt wel uit een bepaald soort hout gesneden", legt Van Keulen vol bewondering uit.

De bessen worden vervolgens gewogen, gedroogd en bevrijd van takjes en blaadjes. Wat volgt is een tocht naar de vaste wal in het Friese Harlingen. Eenmaal verwerkt vind je het frisse fruit terug in jam, siroop, thee, sap en zelfs cosmetica.

Volledig scherm Directeur Hans van Keulen op Terschelling. © Cranberry Terschelling

Rum en bessen aan boord

Dat Terschelling zoveel cranberry's herbergt, vindt zijn oorsprong rond 1800. Amerikaanse en Canadese koopvaardijschepen voeren langs de Waddeneilanden op weg naar onder meer Scandinavië. In die tijd vergingen nogal wat schepen. ,,Deze schepen hadden twee dingen aan boord: vaten met rum voor het vaarplezier en vaten met cranberry's tegen scheurbuik. Bij een schipbreuk kwamen tonnen vol cranberry's op Terschelling aan", vertelt Van Keulen.

Open voor publiek

Jutters - overigens meer geïnteresseerd in de aangespoelde rum - leegden de tonnen ter plekke en namen deze mee. De zoetwatermeertjes ontfermden zich over de verloren cranberry's en zorgden voor de verspreiding ervan. En zo groeiden de duinen van Terschelling vol met het zure fruit.

De buren op Ameland en Vlieland kennen ook cranberry's, maar moeten het vergeleken met Terschelling met veel en veel minder doen. Het idee is dat de oogst tot 15 oktober duurt, zodat het eiland daarna richting herfstvakantie kan worden opengegooid voor het cranberry-toerisme. Dan mag het publiek zelf op het winderige Waddeneiland volop de overgebleven cranberry's plukken.

