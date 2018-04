Terug naar de filterkoffie!

Linkse activisten verdrijven extreem­rechts in Amsterdam

21 april De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet is door linkse activisten met stenen en vuurwerk verdreven uit een gekraakte woning aan de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam. De groep had in eerste instantie de sleutels van de woning gekregen van de persoon die het anti-kraak huurde.