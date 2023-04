Terug naar ouderwets sommetjes stampen; scholen betalen grif voor rekenschrift 2.0

oproep Wil jij vertellen over een onterechte negatieve kredietsco­re? Doe hier je verhaal

Is je wel eens een energiecontract of telefoonabonnement geweigerd omdat je niet kredietwaardig was? En was dit mogelijk onterecht? Deze site is op zoek naar mensen die een negatieve kredietscore hebben gekregen en daardoor wellicht ten onrechte niet in aanmerking kwamen voor een bepaald product of contract. Of er honderden euro’s extra voor moesten betalen.