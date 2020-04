Terughalen gestrande Nederlanders uit Australië nog onzeker

Van eventueel doorvliegen naar Nieuw-Zeeland, waar de autoriteiten vandaag bekendmaakten dat de duizenden gestrande toeristen opgehaald mogen worden, kan volgens de woordvoerder van het ministerie geen sprake zijn. ,,In beide landen bevinden zich veel Nederlanders maar in Australië zijn het er al zoveel dat de vlucht zeker vol zit. We zijn met onze ambassade in Nieuw-Zeeland aan het bekijken of en wanneer er een repatriëringsvlucht naar dat land georganiseerd kan worden.’’



De vlucht die gepland staat naar Australië is er eentje met de KLM. De verwachte vertrektijd van de Boeing 777-200ER met vluchtnummer KL827 is om 20.50 uur. Het toestel vliegt niet rechtstreeks naar Sydney maar zal een tussenstop maken in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Daar overnacht de bemanning om daarna door te vliegen naar Australië, meldde NH Nieuws gisteren. Het zou de eerste keer sinds 2001 zijn dat de KLM naar ‘down under’ vliegt.