TERUGLEZEN | Frankrijk meldt ruim 400.000 infecties, ‘Kind wel of niet vaccineren goed te rechtvaardigen’

Omgekomen Dennis (25) had chronische leukemie en daardoor geen levensver­ze­ke­ring, Marius haalt geld op

Een inzameling voor het gezin van de bij een explosie op een vissersboot omgekomen Dennis Noordzij (25) uit Puttershoek overtreft de stoutste verwachtingen van Marius van der Kolk. In enkele dagen tijd is het streefbedrag van 100.000 euro ruim opgehaald. ,,Het is een raadsel voor me hoe deze actie zoveel mensen heeft bereikt, maar het is hartverwarmend.’’

18 januari