Terwijl half Nederland tobt met corona-advies, laat koning zien dat regels kennelijk niet voor hem gelden

Gevluchte automobi­list (31) gearres­teerd in bos na achtervol­ging met zes politieau­to's

DELDEN/BORNE - Het was een klein spektakel dinsdagavond in het buitengebied van Borne en Delden waarbij meerdere politieauto's betrokken waren. Na een achtervolging heeft de politie een man die op de vlucht was geslagen kunnen aanhouden. Hij probeerde zich te verstoppen in het bos.

15 december