Tessa's stopcontact ontplofte en vloog door de kamer: 'Het leek wel Harry Potter'

,,Er zat gisteren een engeltje op onze schouder'', vertelt de 53-jarige Jolanda, die op dat moment in de woning was. Zij en de kinderen van een collega waren bezig met hun computers en telefoons toen opeens de bliksem insloeg.



Ze schrokken zich een ongeluk. ,,Er ging een schok door mijn handen, want ik had mijn telefoon vast die aan de oplader zat. Ook een zoontje van een collega die met een spelcomputer aan het spelen was kreeg stroom. Niet normaal gewoon, zoiets verwacht je niet.;;



Na de knal werd het pikkedonker in huis. Jolanda ging kijken of iedereen ongedeerd was, en dat bleek ‘wonder boven wonder’ zo te zijn. Zelfs Tessa mankeerde niets, terwijl een halve meter naast haar de stopcontacten uit de muur waren gevlogen. ,,Bizar gewoon.''



In een reflex sprong Tessa achteruit. ,,Het was een enorme knal. Een stuk van de muur vloog gewoon door de kamer, langs haar heen. Het leek wel Harry Potter, zo onwerkelijk was het.''