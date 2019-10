Test met enkelband tbs’ers in Pompe en vier andere klinieken

Niet iedereen hoeft deel te nemen aan de proef. Het gaat om maatwerk, aldus het ministerie. ,,In het algemeen kan je stellen dat hoe hoger de kans is op een onttrekking des te eerder een enkelband.”



Aan de proef nemen de forensisch psychiatrische centra en klinieken Van Mesdag, Kijvelanden, De Pompestichting, De Oostvaarderskliniek en De Rooyse Wissel deel. Andere klinieken kunnen zich nog bij de proef aansluiten.



De Pompekliniek is de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws. Aanleiding is de derde ‘ontsnapping’ van een tbs’er uit de kliniek in korte tijd.