The Voice-schandaal trekt duizend demonstranten naar Museumplein, oud-kandidaat aanwezig

demonstratieEnkele honderden mensen maken zich vanmiddag op voor de demonstratie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, op het Amsterdamse Museumplein. Aanleiding voor de demonstratie ‘No blame, but change’ zijn de misstanden rond het tv-programma The Voice of Holland .

Initiatiefnemer Stichting Wij zijn M roept slachtoffers van dergelijk gedrag en anderen die zich hiertegen willen verzetten op naar de manifestatie te komen. ,,Het is echt geweldig dat er zoveel mensen willen aansluiten”, zegt directeur van de stichting, Mandy Sleijpen. De organisatie houdt het op tussen de 750 en 1000 belangstellenden.

Spandoeken

De stichting wijst erop dat seksueel grensoverschrijdend gedrag continu voorkomt, maar dat velen zich hier niet bewust van zijn. Die onwetendheid moet volgens de organisatie doorbroken worden.

De demonstranten op het Museumplein dragen spandoeken en tekstborden, met onder meer: ‘Kijk niet weg, doe iets’. Op het podium hangt een doek met het thema van de manifestatie.

Sprekers

De betoging zou eigenlijk op de Dam zijn, maar is eerder vanwege de verwachte drukte naar het Museumplein verplaatst. De presentatie is in handen van cabaretière Karin Bloemen. ,,Als kind in de jaren 60, hoopte ik dat het voorbij zou zijn als ik zestig zou zijn, maar het ís niet voorbij.” En: ,,Als je niet praat, bescherm je de dader. Als je wél praat, bescherm je jezelf”, aldus Bloemen.

Verder spreken onder anderen actrice Fatma Genç, strafrechtadvocaat Richard Korver, Tweede Kamerlid voor de PvdA Attje Kuiken, FNV-vicevoorzitter Kitty Jong en Amnesty International-directeur Dagmar Oudshoorn.

Ook komt onder anderen ervaringsdeskundige Sara Alaoui-Dekker aan het woord. Zij is zelf slachtoffer van seksueel geweld en oprichter van de Stichting Together We Rise, die slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld begeleidt.

‘Niet onze schuld’

Meerdere sprekers ageren tegen victim blaming. ,,Het ís niet ónze schuld! Genoeg is genoeg.” Zangeres Hiske Bongaarts, onder andere bekend van The Voice of Holland, is ook aanwezig. Zij warmt de betogers op met een lied. Karin Bloemen grijpt daarna haar kans de honderden betogers te laten scanderen: ,,No blame, but change! No blame, but change!”

Directeur Mandy Sleijpen van de stichting Wij zijn M: ,,Ik kreeg veel berichten van slachtoffers die niet durfden te komen, vanwege de aanwezigheid van de pers.” Ze is ontroerd door alle mensen die er wel zijn, ‘voor de slachtoffers’. Sleijpen wil dat de wetswijziging van toenmalig Justitieminister Grapperhaus nu direct in werking treedt en niet pas in 2024. ,,De beerput is nu open na de uitzending van BOOS. Er durven nu zoveel mensen hun verhaal te delen. Die wet kan nu juist helpen.”

Het duurt waarschijnlijk tot 2024 voor nieuwe wetgeving rond seksueel geweld in werking treedt. De grens voor strafbaarheid van verkrachting wordt verlaagd. Het is straks ook strafbaar om seks te hebben met iemand als je weet dat de ander het niet wil.

Burgemeester Halsema

Burgemeester Femke Halsema kan vanwege haar rol als burgemeester niet bij de demonstratie zijn, maar dat had ze wel graag gewild, zegt ze tegen stadszender AT5. ,,Ik moet terughoudend zijn in het deelnemen aan demonstraties, vooral over politieke onderwerpen. Alleen dit zie ik niet als een politiek onderwerp, dit gaat om de schending van vrouwenrechten.”

Wethouder Zorg en loco-burgemeester Simone Kukenheim is wel aanwezig. ,,Burgemeester Femke Halsema en ik staan achter jullie.”

