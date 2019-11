Theatermaker Paul Haenen en de aanpak van anorexia in De Ochtend Show to go

Verder praten we met Arnold Tuytel, organisator van Grond in Verzet, over het bezoek van boze bouwers aan premier Mark Rutte in het Catshuis. We skypen met politiek verslaggever Edwin van der Aa over een nieuw rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid waarin staat dat het aantal weggebruikers en reizigers in het openbaar vervoer de komende jaren flink zal toenemen. Steven van Eijck, voorzitter van de Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) Vereniging geeft een toelichting op dit probleem.



Andy van Veen is een van de initiatiefnemers van de nieuwe Sinterklaas-YouTubeserie De Nationale Sint. Hij vertelt daarover. Tot slot spreken we met Marius Bouscholte van Dierbaar Flevoland over de rechtszaak waarin wordt bepaald of het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen mag doorgaan.